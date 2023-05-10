Грудинская (Оболенская) Людмила Владимировна 14.01.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Грудинская (Оболенская) Людмила Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.01.1908, Симферополь, Симферополь, Республика Крым

умерла 2003

Мать
Оболенская (Винберг) Ольга Владимировна11.03.1869 г.р.
Отец
Оболенский Владимир Андреевич19.11.1869 г.р.
Супруги
Грудинский Борис Григорьевич06.09.1900 г.р.
Дети
Грудинская Елена БорисовнаНеизвестно г.р.
Грудинская Ирина БорисовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1908

Отец: Оболенский Владимир Андреевич

Мать: Оболенская (Винберг) Ольга Владимировна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудинская Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Грудинский Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудинская Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Грудинский Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудинская Елена Борисовна

Отец ребёнка: Грудинский Борис Григорьевич

Бракосочетание
?.01.1930

Муж: Грудинский Борис Григорьевич

Смерть
2003

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