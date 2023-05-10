Грудинская (Оболенская) Людмила Владимировна
женский, родилась 14.01.1908, Симферополь, Симферополь, Республика Крым
умерла 2003
МатьОболенская (Винберг) Ольга Владимировна11.03.1869 г.р.
ОтецОболенский Владимир Андреевич19.11.1869 г.р.
Супруги
Грудинский Борис Григорьевич06.09.1900 г.р.
Дети
Грудинская Елена БорисовнаНеизвестно г.р.
Грудинская Ирина БорисовнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1908
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинская Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Грудинский Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинская Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Грудинский Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинская Елена Борисовна
Отец ребёнка: Грудинский Борис Григорьевич
Бракосочетание
?.01.1930
Смерть
2003