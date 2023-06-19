Оболенская (Винберг) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.03.1869
Дата смерти05.07.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1896
Рождение ребёнка
30.03.1897
Дочь: Оболенская Александра Владимировна
Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
25.07.1898
Дочь: Зандрок Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
12.01.1900
Сын: Оболенский Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
09.11.1901
Сын: Оболенский Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
25.12.1903
Сын: Оболенский Всеволод Владимирович
Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
22.10.1905
Сын: Оболенский Лёв Владимирович
Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
14.01.1908
Дочь: Грудинская Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
21.03.1910
Дочь: Кельберина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.07.1938
г. Тулон, Вар, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика