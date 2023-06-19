Оболенская (Винберг) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Винберг) Ольга Владимировна

Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

11.03.1869

Дата смерти

05.07.1938

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
07.04.1896

Муж: Оболенский Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
30.03.1897

Дочь: Оболенская Александра Владимировна

Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.07.1898

Дочь: Зандрок Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
12.01.1900

Сын: Оболенский Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1901

Сын: Оболенский Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
25.12.1903

Сын: Оболенский Всеволод Владимирович

Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.10.1905

Сын: Оболенский Лёв Владимирович

Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
14.01.1908

Дочь: Грудинская Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.03.1910

Дочь: Кельберина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Оболенский Владимир Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.07.1938
г. Тулон, Вар, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика