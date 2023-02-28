Рыжов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Рыжов Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1935
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Фамилия на этот момент была Фадеева
Рождение ребёнка
16.05.1937
Мать ребёнка: Рыжова Антонина Илларионовна
Призыв на военную службу
1941
Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Погиб в бою