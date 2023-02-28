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Рыжов Иван Петрович

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Место рождения

Чебудасы, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Рыжов Пётр

Мать: не указана

Чебудасы, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
14.02.1935

Жена: Рыжова Антонина Илларионовна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Фамилия на этот момент была Фадеева
Рождение ребёнка
16.05.1937

Сын: Рыжов Николай Иванович

Мать ребёнка: Рыжова Антонина Илларионовна

Чебудасы, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Призыв на военную службу
1941
Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Погиб в бою
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