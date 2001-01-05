Рыжов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения16.05.1937
Дата смерти05.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1937
Отец: Рыжов Иван Петрович
Военная служба
С 10.06.1956 по 01.12.1959
В/ч 3270 (июнь 1956-октябрь 1956) - стрелок В/ч 3381 (октябрь 1956-май 1959) - стрелок В/ч 3473 (май 1959-декабрь 1959) - стрелок
Работа или профессия
С 01.01.1960 по 17.05.1963
Птицесовхоз "Сараст", Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Тракторист (До поступления в Птицесовхоз "Сараст" общий стаж в колхозе с 1 января 1952 по 10 июня 1956 гг. - 4 года 5 месяцев 9 дней)
Работа или профессия
С 06.06.1963 по 20.10.1965
Алатырский ДОК: 06.06.1963. Слесарь 2-ого разряда 1964. Слесарь 3-его разяряда
Бракосочетание
11.12.1963
Образование
24.07.1964
Киров, город Киров, Кировская область
Наименование ведомства: Волго-Вятский СНУ Удостоверение выдано Кировским учебным комбинатом Оценка: хорошо Присвоена квалификация: кочегар паровой котельной малой и средней мощности
Работа или профессия
С 23.10.1965 по 30.10.1974
Алатырская обувная фабрика: 23.10.1965. Кочегар 3-его разряда 01.10.1967. Кочегар 4-его разряда 01.01.1969. Кочегар 5-ого разряда
Работа или профессия
С 04.11.1974 по 06.07.1984
Алатырский завод "Электроавтомат": 04.11.1974. Ученик прессовщика изделий из пластмасс прессового цеха №3 04.03.1975. Прессовщик изделий из пластмасс прессового цеха №3 по 1 разряду 26.01.1978. Прессо... Показать все
Работа или профессия
С 12.07.1984 по 16.07.1984
Алатырский ремстройучасток ВДПО: Печник 1-ого разряда
Работа или профессия
С 19.07.1984 по 30.06.1992
В/ч 62033: 19.07.1984. Ученик столяра 07.08.1984. Столяр 1-ого разряда 01.10.1984. Столяр 2-ого разряда 20.12.1985. Столяр 3-ого разряда 10.09.1986. Старшина 01.01.1987. Стрелок отряда ВОХР 30.06.1992... Показать все
Работа или профессия
С 14.10.1992 по 01.11.1993
П.Т.Ф. "Луч": 14.10.1992. Истопник на прод.базу 21.04.1993. Сторож в транспорт
Работа или профессия
С 30.12.1993 по 18.04.1994
Алатырский автомобильно-дорожный техникум: Временно на отопительный сезон-машинист кочегар 4-ого разряда
Работа или профессия
С 17.10.1994 по 15.04.1995
Алатырский автомобильно-дорожный техникум: Временно на отопительный сезон-машинист кочегар 4-ого разряда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Александровна
Образование
Неизвестно
4 класса (Указано в военном билете)
Смерть
05.01.2001