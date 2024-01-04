Рыжова (Григорьева) Антонина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Григорьева) Антонина Илларионовна

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Место рождения

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

11.03.1911 ст.

Дата смерти

20.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1911 ст.

Отец: Григорьев Илларион Степанович

Мать: Григорьева Пелагея Васильевна

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
14.02.1935

Муж: Рыжов Иван Петрович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Фамилия на этот момент была Фадеева
Рождение ребёнка
16.05.1937

Сын: Рыжов Николай Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Петрович

Чебудасы, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Работа или профессия
С 20.04.1958
Птицесовхоз "Сараст", Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Птицесовхоз "Сараст": 20.04.1958. Принята на работу в качестве рабочей сезонно 23.04.1958. Переведена на работу в качестве рабочей постоянно (До поступления в совхоз "Сараст" общий стаж в колхозе с ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев -

Смерть
20.06.1988
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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