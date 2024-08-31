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Бойков Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Бойков Андрей Федорович

Мать: Елизавета Макаровна

Рождение ребёнка
12.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синицина (Синицина?) Евдокия (Авдотья) Павловна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Бойков Борис Васильевич

Мать ребёнка: Синицина (Синицина?) Евдокия (Авдотья) Павловна

Смерть
Неизвестно

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