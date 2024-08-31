Бойков Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Бойков Андрей Федорович
Мать: Елизавета Макаровна
Рождение ребёнка
12.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синицина (Синицина?) Евдокия (Авдотья) Павловна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Синицина (Синицина?) Евдокия (Авдотья) Павловна
Смерть
Неизвестно