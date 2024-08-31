Елизавета Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макарий Георгиевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Бойков Федор Федор-Андреевич

Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Бойков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: (Бойкова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Бойков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Бойков Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: (Бойкова) Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Бойков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Бойков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бойков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно

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