Елизавета Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макарий Георгиевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бойков Федор Федор-Андреевич
Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: (Бойкова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: (Бойкова) Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Бойков Андрей Федорович
Смерть
Неизвестно