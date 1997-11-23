Синицина (Синицина?) Евдокия (Авдотья) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1918
Дата смерти23.11.1997
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1918
Отец: Синицын Павел
Рождение ребёнка
12.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Бойков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Умнова (Макарова) Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван
Смерть
23.11.1997