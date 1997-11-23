Синицина (Синицина?) Евдокия (Авдотья) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницина (Синицина?) Евдокия (Авдотья) Павловна

Синицина (Синицина?) Евдокия (Авдотья) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1918

Дата смерти

23.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1918

Отец: Синицын Павел

Мать: Макарова Анна Флегонтовна

Рождение ребёнка
12.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Бойков Борис Васильевич

Отец ребёнка: Бойков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Умнова (Макарова) Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван

Смерть
23.11.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.