Настасья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Петрова

Настасья Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Архип Дементьев

Отец ребёнка: Вахтеров Дементий Васильев

Девичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Дочь: Дегтярёва Агафья Дементьева

Отец ребёнка: Вахтеров Дементий Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Семён Дементьев

Отец ребёнка: Вахтеров Дементий Васильев

Девичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахтеров Дементий Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close