Настасья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Архип Дементьев
Отец ребёнка: Вахтеров Дементий Васильев
Девичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Дочь: Дегтярёва Агафья Дементьева
Отец ребёнка: Вахтеров Дементий Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Семён Дементьев
Отец ребёнка: Вахтеров Дементий Васильев
Девичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно