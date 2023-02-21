Вахтеров Дементий Васильев
Место рожденияДевичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии
Дата рождения1783
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Василий Андреев
Мать: не указана
Девичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии
Рождение ребёнка
1807
Сын: Архип Дементьев
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Девичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Дочь: Дегтярёва Агафья Дементьева
Мать ребёнка: Настасья Петрова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Семён Дементьев
Мать ребёнка: Настасья Петрова
Девичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Петрова
Смерть
1839
Девичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии