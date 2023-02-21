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Вахтеров Дементий Васильев

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Место рождения

Девичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии

Дата рождения

1783

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1756 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Василий Андреев

Мать: не указана

Девичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии
Рождение ребёнка
1807

Сын: Архип Дементьев

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Девичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Дочь: Дегтярёва Агафья Дементьева

Мать ребёнка: Настасья Петрова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Семён Дементьев

Мать ребёнка: Настасья Петрова

Девичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Петрова

Смерть
1839
Девичий рукав, Краснослободский уезд Пензенской губернии
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