Порошина Марфа Никифоровна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Арабоджеева Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Порошин Павел Ефимович
Россия, г.Камень алтайский край
Рождение ребёнка
Около 30.07.1915
Отец ребёнка: Порошин Павел Ефимович
Россия, г.Камень Алтайского края
Рождение ребёнка
04.03.1917
Дочь: Русанова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Порошин Павел Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Порошин Павел Ефимович
Россия, д. Нифонтова
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Порошин Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Порошин Павел Ефимович
Россия, д. Нифонтова
Смерть
1959
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
нифонтова