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Порошина Марфа Никифоровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Арабоджеева Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Порошин Павел Ефимович

Россия, г.Камень алтайский край
Рождение ребёнка
Около 30.07.1915

Сын: Порошин Лазарь Павлович

Отец ребёнка: Порошин Павел Ефимович

Россия, г.Камень Алтайского края
Рождение ребёнка
04.03.1917

Дочь: Русанова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Порошин Павел Ефимович

Россия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Порошин Иван Павлович

Отец ребёнка: Порошин Павел Ефимович

Россия, д. Нифонтова
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Порошин Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Порошин Павел Ефимович

Россия, д. Нифонтова
Смерть
1959
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
нифонтова
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