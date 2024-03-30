Русанова (Порошина) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова (Порошина) Евдокия Павловна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

04.03.1917

Дата смерти

11.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1917

Отец: Порошин Павел Ефимович

Мать: Порошина Марфа Никифоровна

Россия
Рождение ребёнка
14.01.1947

Дочь: Петрова Людмила

Отец ребёнка: Русанов Михаил Сергеевич

Россия
Рождение ребёнка
11.11.1948

Дочь: Потапахина Галина

Отец ребёнка: Русанов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
25.01.1950

Дочь: Зубкова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Русанов Михаил Сергеевич

Россия
Рождение ребёнка
28.06.1951

Сын: Русанов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Русанов Михаил Сергеевич

Россия
Рождение ребёнка
05.08.1953

Дочь: Клишина Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Русанов Михаил Сергеевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русанов Михаил Сергеевич

Россия, Тайга
Смерть
11.05.1990
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
северск
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