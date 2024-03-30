Русанова (Порошина) Евдокия Павловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.03.1917
Дата смерти11.05.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1917
Отец: Порошин Павел Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
14.01.1947
Дочь: Петрова Людмила
Отец ребёнка: Русанов Михаил Сергеевич
Россия
Рождение ребёнка
11.11.1948
Дочь: Потапахина Галина
Отец ребёнка: Русанов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
25.01.1950
Дочь: Зубкова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Русанов Михаил Сергеевич
Россия
Рождение ребёнка
28.06.1951
Сын: Русанов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Русанов Михаил Сергеевич
Россия
Рождение ребёнка
05.08.1953
Дочь: Клишина Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Русанов Михаил Сергеевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Россия, Тайга
Смерть
11.05.1990
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
северск