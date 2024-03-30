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Порошин Павел Ефимович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1956

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Арабоджеева Феодосия Павловна

Мать ребёнка: Порошина Марфа Никифоровна

Россия, г.Камень алтайский край
Рождение ребёнка
Около 30.07.1915

Сын: Порошин Лазарь Павлович

Мать ребёнка: Порошина Марфа Никифоровна

Россия, г.Камень Алтайского края
Рождение ребёнка
04.03.1917

Дочь: Русанова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Порошина Марфа Никифоровна

Россия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Порошин Иван Павлович

Мать ребёнка: Порошина Марфа Никифоровна

Россия, д. Нифонтова
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Порошин Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Порошина Марфа Никифоровна

Россия, д. Нифонтова
Смерть
Около 1956
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нифонтово
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