Благодёров Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1902
Сын: Благодёров Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Благодёрова Екатерина Кузьмина
Рождение ребёнка
13.09.1903
Сын: Благодёров Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Благодёрова Екатерина Кузьмина
Рождение ребёнка
08.02.1905
Сын: Благодёров Михаил Иванович
Мать ребёнка: Благодёрова Екатерина Кузьмина
Смерть
Неизвестно