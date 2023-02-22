Благодёров Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благодёров Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Благодёров (бригадиров) Николай Иванов

Мать: Благодёрова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
15.05.1902

Сын: Благодёров Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Благодёрова Екатерина Кузьмина

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1903

Сын: Благодёров Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Благодёрова Екатерина Кузьмина

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.02.1905

Сын: Благодёров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Благодёрова Екатерина Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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