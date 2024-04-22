Благодёров (Бригадиров) Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
22.05.1866
Сын: Благодёров Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Благодёрова Агафья Ивановна
Шарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1878
Сын: Благодёров Василий Николаевич
Мать ребёнка: Благодёрова Агафья Ивановна
Бракосочетание
01.10.1878
Шарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Благодёров Иван Николаевич
Мать ребёнка: Благодёрова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно