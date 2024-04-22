Благодёров (Бригадиров) Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлагодёров (Бригадиров) Николай Иванов

Благодёров (Бригадиров) Николай Иванов

Место рождения

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Благодёров (бригадиров) Иван Дмитриев

Мать: Благодёрова (бригадирова) Авдотья Исаева

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1866

Сын: Благодёров Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Благодёрова Агафья Ивановна

Шарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1878

Сын: Благодёров Василий Николаевич

Мать ребёнка: Благодёрова Агафья Ивановна

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.10.1878

Жена: Благодёрова Марья Сергеевна

Шарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благодёров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Благодёрова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благодёрова Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close