Благодёрова Екатерина Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1902
Сын: Благодёров Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Благодёров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.09.1903
Сын: Благодёров Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Благодёров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.1905
Сын: Благодёров Михаил Иванович
Отец ребёнка: Благодёров Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно