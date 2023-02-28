Егорова (Корягина) Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Корягина) Прасковья Максимовна

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Место рождения

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Корягин Максим Егорович

Мать: Корягина Агриппина Васильевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
22.01.1886 ст.

Муж: Егоров Василий Егорович

Рождение ребёнка
23.12.1886 ст.

Дочь: Александрова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.1889 ст.

Дочь: Егорова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Егорова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Егорова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Егоров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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