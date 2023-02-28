Егорова (Корягина) Прасковья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
22.01.1886 ст.
Рождение ребёнка
23.12.1886 ст.
Дочь: Александрова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович
Рождение ребёнка
18.05.1889 ст.
Дочь: Егорова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Егорова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Егорова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Егоров Василий Егорович
Смерть
Неизвестно