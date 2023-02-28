Александрова (Егорова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.12.1886 ст.
Дата смерти03.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1886 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1908 ст.
Сын: Александров Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Александров Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
28.01.1912 ст.
Дочь: Кузнецова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Александров Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
27.09.1915 ст.
Дочь: Александрова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Александров Сергей Михайлович
Капотня, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1924
Сын: Александров Борис Сергеевич
Отец ребёнка: Александров Сергей Михайлович
Люблино, Озеры, Московская область
Смерть
03.03.1978