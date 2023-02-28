Александрова (Егорова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Егорова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область

Дата рождения

23.12.1886 ст.

Дата смерти

03.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1886 ст.

Отец: Егоров Василий Егорович

Мать: Егорова Прасковья Максимовна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1908 ст.

Сын: Александров Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Александров Сергей Михайлович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1912 ст.

Дочь: Кузнецова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Александров Сергей Михайлович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1915 ст.

Дочь: Александрова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Александров Сергей Михайлович

Капотня, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Александров Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Александров Сергей Михайлович

Люблино, Озеры, Московская область
Смерть
03.03.1978
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