Корягин Максим Егорович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Егор Федорович
Мать: Евдокия Евтихиевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Александр Максимович
Мать ребёнка: Корягина Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Корягина Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Корягин Александр Максимович
Мать ребёнка: Корягина Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Корягина Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Егорова Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Корягина Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Корягина Агриппина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно