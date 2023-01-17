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Корягин Максим Егорович

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Место рождения

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Егор Федорович

Мать: Евдокия Евтихиевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Александр Максимович

Мать ребёнка: Корягина Агриппина Васильевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Корягина Агриппина Васильевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Корягин Александр Максимович

Мать ребёнка: Корягина Агриппина Васильевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Корягин Петр Максимович

Мать ребёнка: Корягина Агриппина Васильевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Егорова Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Корягина Агриппина Васильевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Корягин Егор Максимович

Мать ребёнка: Корягина Агриппина Васильевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корягина Агриппина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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