Шевцова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шевцов Емельян Яковлевич

Отец ребёнка: Шевцов Яков Моисеевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шевцов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шевцов Яков Моисеевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Шевцов Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Шевцов Яков Моисеевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
отдан в рекруты в 1840г
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шевцов Косьма Яковлевич

Отец ребёнка: Шевцов Яков Моисеевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Яков Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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