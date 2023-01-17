Шевцов Яков Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Шевцова Агафья
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Шевцова Агафья
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Шевцова Агафья
отдан в рекруты в 1840г
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Шевцова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевцова Агафья
Смерть
1840