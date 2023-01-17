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Шевцов Яков Моисеевич

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Место рождения

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шевцов Емельян Яковлевич

Мать ребёнка: Шевцова Агафья

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шевцов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Шевцова Агафья

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Шевцов Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Шевцова Агафья

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
отдан в рекруты в 1840г
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шевцов Косьма Яковлевич

Мать ребёнка: Шевцова Агафья

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Агафья

Смерть
1840
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