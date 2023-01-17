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Шевцов Иван Яковлевич

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Место рождения

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Шевцов Яков Моисеевич

Мать: Шевцова Агафья

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шевцов Марк Иванович

Мать ребёнка: Шевцова Настасья Ильинишна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шевцова Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Шевцова Настасья Ильинишна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Настасья Ильинишна

Смерть
Неизвестно
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