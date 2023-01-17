Шевцов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Шевцов Яков Моисеевич
Мать: Шевцова Агафья
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шевцов Марк Иванович
Мать ребёнка: Шевцова Настасья Ильинишна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шевцова Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Шевцова Настасья Ильинишна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно