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Шевцов Косьма Яковлевич

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Место рождения

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шевцов Яков Моисеевич

Мать: Шевцова Агафья

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шевцов Матвей Казьмич

Мать ребёнка: Шевцова Марья Мироновна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шевцов Яков Казьмич

Мать ребёнка: Шевцова Марья Мироновна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дьяченко Александра Косьминишна

Мать ребёнка: Шевцова Марья Мироновна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Марья Мироновна

Смерть
Неизвестно
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