Шевцов Косьма Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Шевцов Яков Моисеевич
Мать: Шевцова Агафья
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Шевцова Марья Мироновна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шевцов Яков Казьмич
Мать ребёнка: Шевцова Марья Мироновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дьяченко Александра Косьминишна
Мать ребёнка: Шевцова Марья Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевцова Марья Мироновна
Смерть
Неизвестно