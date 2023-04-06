Сысоев-Сысойхин Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев-Сысойхин Федор Андреевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

13.02.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1866 ст.

Отец: Сысоев-Сысойхин Андрей Михайлович (Богданович)

Мать: Сысоева-Сысойхина Ирина Савватиевна (Савельевна)

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1 Есть брат-близнец
Бракосочетание
07.02.1894 ст.

Жена: Сысоева Екатерина Васильевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
28.10.1895 ст.

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Сысоева Екатерина Васильевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно
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