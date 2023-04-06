Сысоев-Сысойхин Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
13.02.1866 ст.
Отец: Сысоев-Сысойхин Андрей Михайлович (Богданович)
ГАНО 504-18-1 Есть брат-близнец
Бракосочетание
07.02.1894 ст.
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
28.10.1895 ст.
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Сысоева Екатерина Васильевна
ГАНО 504-18-3
Смерть
Неизвестно