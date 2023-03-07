Сысоев-Сысойхин Андрей Михайлович (Богданович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти06.04.1882 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Юганова Харитина Андреевна
Мать ребёнка: Сысоева-Сысойхина Ирина Савватиевна (Савельевна)
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
13.02.1866 ст.
ГАНО 504-18-1 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
13.02.1866 ст.
Сын: Сысоев-Сысойхин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Сысоева-Сысойхина Ирина Савватиевна (Савельевна)
ГАНО 504-18-1 Есть брат-близнец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1882 ст.
ГАНО 504-18-2 Умер "от обжога"