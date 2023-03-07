Сысоев-Сысойхин Андрей Михайлович (Богданович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев-Сысойхин Андрей Михайлович (Богданович)

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

06.04.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Юганова Харитина Андреевна

Мать ребёнка: Сысоева-Сысойхина Ирина Савватиевна (Савельевна)

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
13.02.1866 ст.

Сын: Сысоев-Сысойхин Федор Андреевич

Мать ребёнка: Сысоева-Сысойхина Ирина Савватиевна (Савельевна)

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
13.02.1866 ст.

Сын: Сысоев-Сысойхин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Сысоева-Сысойхина Ирина Савватиевна (Савельевна)

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1 Есть брат-близнец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева-Сысойхина Ирина Савватиевна (Савельевна)

Смерть
06.04.1882 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2 Умер "от обжога"
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