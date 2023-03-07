Сысоева-Сысойхина Ирина Савватиевна (Савельевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти09.09.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Юганова Харитина Андреевна
Отец ребёнка: Сысоев-Сысойхин Андрей Михайлович (Богданович)
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
13.02.1866 ст.
ГАНО 504-18-1 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
13.02.1866 ст.
ГАНО 504-18-1 Есть брат-близнец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1897 ст.
ГАНО 504-18-3 Умерла от старости