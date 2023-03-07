Сысоева-Сысойхина Ирина Савватиевна (Савельевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева-Сысойхина Ирина Савватиевна (Савельевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

09.09.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Юганова Харитина Андреевна

Отец ребёнка: Сысоев-Сысойхин Андрей Михайлович (Богданович)

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
13.02.1866 ст.

Сын: Сысоев-Сысойхин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Сысоев-Сысойхин Андрей Михайлович (Богданович)

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
13.02.1866 ст.

Сын: Сысоев-Сысойхин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Сысоев-Сысойхин Андрей Михайлович (Богданович)

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1 Есть брат-близнец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев-Сысойхин Андрей Михайлович (Богданович)

Смерть
09.09.1897 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3 Умерла от старости
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