Удодов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Удодов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шура Николаевна
Мать ребёнка: Удодова Пелагея Ивановна
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марья Николаевна
Мать ребёнка: Удодова Пелагея Ивановна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Удодова Пелагея Ивановна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Удодова Пелагея Ивановна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Удодова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Удодова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удодова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно