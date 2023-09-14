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Удодов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Удодов Федор Иванович

Мать: Удодова Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шура Николаевна

Мать ребёнка: Удодова Пелагея Ивановна

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марья Николаевна

Мать ребёнка: Удодова Пелагея Ивановна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Удодова Пелагея Ивановна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1855

Сын: Удодов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Удодова Пелагея Ивановна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Удодова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Удодов Моисей Николаевич

Мать ребёнка: Удодова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удодова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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