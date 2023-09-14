Удодова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удодова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шура Николаевна

Отец ребёнка: Удодов Николай Федорович

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марья Николаевна

Отец ребёнка: Удодов Николай Федорович

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Удодов Николай Федорович

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1855

Сын: Удодов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Удодов Николай Федорович

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Удодов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Удодов Моисей Николаевич

Отец ребёнка: Удодов Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удодов Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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