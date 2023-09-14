Удодова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шура Николаевна
Отец ребёнка: Удодов Николай Федорович
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марья Николаевна
Отец ребёнка: Удодов Николай Федорович
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Удодов Николай Федорович
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Удодов Николай Федорович
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Удодов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Удодов Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно