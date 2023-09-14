Удодов Петр Николаевич
Место рожденияВоронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Удодов Николай Федорович
Мать: Удодова Пелагея Ивановна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евдакия Петровна
Мать ребёнка: Удодова Феодосья Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Удодов Константин Петрович
Мать ребёнка: Удодова Феодосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно