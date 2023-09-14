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Удодов Петр Николаевич

Место рождения

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Удодов Николай Федорович

Мать: Удодова Пелагея Ивановна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евдакия Петровна

Мать ребёнка: Удодова Феодосья Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Удодов Константин Петрович

Мать ребёнка: Удодова Феодосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удодова Феодосья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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