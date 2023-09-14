Удодова Авдотья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Удодов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Удодов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Удодов Федор Иванович
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Удодов Федор Иванович
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Удодов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно