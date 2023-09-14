Удодова Авдотья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удодова Авдотья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Удодов Николай Федорович

Отец ребёнка: Удодов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Удодов Семен Федорович

Отец ребёнка: Удодов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Удодов Иван Федорович

Отец ребёнка: Удодов Федор Иванович

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Удодов Михайло Федорович

Отец ребёнка: Удодов Федор Иванович

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Удодов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Удодов Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удодов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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