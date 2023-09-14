Удодов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Удодов Иван......
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Удодова Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Удодова Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Удодова Авдотья Степановна
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Удодова Авдотья Степановна
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Удодова Авдотья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1837
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния