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Удодов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Удодов Иван......

Мать: Удодова Ульяна Кирилловна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Удодов Николай Федорович

Мать ребёнка: Удодова Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Удодов Семен Федорович

Мать ребёнка: Удодова Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Удодов Иван Федорович

Мать ребёнка: Удодова Авдотья Степановна

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Удодов Михайло Федорович

Мать ребёнка: Удодова Авдотья Степановна

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Удодов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Удодова Авдотья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удодова Авдотья Степановна

Смерть
1837
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
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