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Удодов Семен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Удодов Федор Иванович

Мать: Удодова Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Удодова Анна Андреевна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1851

Сын: Удодов Николай Семенович

Мать ребёнка: Удодова Анна Андреевна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1855

Сын: Удодов Матвей Семенович

Мать ребёнка: Удодова Анна Андреевна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удодова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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