Удодов Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Удодов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Удодова Анна Андреевна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Удодова Анна Андреевна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Удодова Анна Андреевна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удодова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно