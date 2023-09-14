Удодова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удодова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Удодов Семен Федорович

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1851

Сын: Удодов Николай Семенович

Отец ребёнка: Удодов Семен Федорович

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1855

Сын: Удодов Матвей Семенович

Отец ребёнка: Удодов Семен Федорович

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удодов Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
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