Удодов Иван Федорович
Место рожденияС. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Удодов Федор Иванович
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Фотиния Ивановна
Мать ребёнка: Удодова Авдотья Ивановна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Удодова Авдотья Ивановна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удодова Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно