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Удодов Иван Федорович

Место рождения

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Удодов Федор Иванович

Мать: Удодова Авдотья Степановна

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Фотиния Ивановна

Мать ребёнка: Удодова Авдотья Ивановна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Удодова Авдотья Ивановна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удодова Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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