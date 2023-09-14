Удодова Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удодова Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Фотиния Ивановна

Отец ребёнка: Удодов Иван Федорович

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Удодов Иван Федорович

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удодов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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