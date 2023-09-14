Удодова Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Фотиния Ивановна
Отец ребёнка: Удодов Иван Федорович
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Удодов Иван Федорович
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно