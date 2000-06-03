Повышев Сергей Витальевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1962
Дата смерти03.06.2000
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1962
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.1984
Дочь: Баранова (Повышева) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
01.01.1989
Дочь: Кузнецова (Повышева) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
03.06.2000