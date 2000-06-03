Повышев Сергей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПовышев Сергей Витальевич

Повышев Сергей Витальевич

avatar

Место рождения

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.02.1962

Дата смерти

03.06.2000

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.08.1984

Дочь: Баранова (Повышева) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1989

Дочь: Кузнецова (Повышева) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
03.06.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.