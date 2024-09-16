Баранова (Повышева) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1984
Отец: Повышев Сергей Витальевич
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.2009
Отец ребёнка: Баранов Денис Владимирович
Рождение ребёнка
20.03.2017
Отец ребёнка: Баранов Денис Владимирович