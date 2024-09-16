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Баранова (Повышева) Анна Сергеевна

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Место рождения

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

13.08.1984

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

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Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1984

Отец: Повышев Сергей Витальевич

Мать: скрыто настройками приватности

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Денис Владимирович

Рождение ребёнка
02.10.2009

Сын: Баранов Роберт Денисович

Отец ребёнка: Баранов Денис Владимирович

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.03.2017

Сын: Баранов Линар Денисович

Отец ребёнка: Баранов Денис Владимирович

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область

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