Лукина (Помелова) Маргарита Михайловна 01.04.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукина (Помелова) Маргарита Михайловна

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Место рождения

Травное, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1963

Отец: Помелов Михаил Александрович

Мать: Помелова (Повышева) Нина Петровна

Травное, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
13.08.1984

Дочь: Баранова (Повышева) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Повышев Сергей Витальевич

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Великое поле
Рождение ребёнка
01.01.1989

Дочь: Кузнецова (Повышева) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Повышев Сергей Витальевич

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Великое поле
Рождение ребёнка
04.07.2002

Дочь: Лукина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Лукин Алексей Николаевич

Слободской, город Слободской, Кировская область

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