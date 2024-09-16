Лукина (Помелова) Маргарита Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.04.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1984
Дочь: Баранова (Повышева) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Повышев Сергей Витальевич
Великое поле
Рождение ребёнка
01.01.1989
Дочь: Кузнецова (Повышева) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Повышев Сергей Витальевич
Великое поле
Рождение ребёнка
04.07.2002
Дочь: Лукина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Лукин Алексей Николаевич
Слободской, город Слободской, Кировская область