Кузнецова (Повышева) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Повышева) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.01.1989

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

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Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1989

Отец: Повышев Сергей Витальевич

Мать: скрыто настройками приватности

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Антон Андреевич

Рождение ребёнка
02.10.2012

Сын: Кузнецов Вячеслав Антонович

Отец ребёнка: Кузнецов Антон Андреевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
20.07.2015

Сын: Кузнецов Максим Антонович

Отец ребёнка: Кузнецов Антон Андреевич

Киров, город Киров, Кировская область

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