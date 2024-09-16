Кузнецова (Повышева) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1989
Отец: Повышев Сергей Витальевич
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.2012
Сын: Кузнецов Вячеслав Антонович
Отец ребёнка: Кузнецов Антон Андреевич
Рождение ребёнка
20.07.2015
Сын: Кузнецов Максим Антонович
Отец ребёнка: Кузнецов Антон Андреевич