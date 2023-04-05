Терешина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1939
Дочь: Ивановская Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Терешин Николай Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1941
Сын: Терешин Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Терешин Николай Александрович
Рождение ребёнка
22.09.1946
Дочь: Косова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Терешин Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1952
Дочь: Свитцова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Терешин Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно