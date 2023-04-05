Терешина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1939

Дочь: Ивановская Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Терешин Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.09.1941

Сын: Терешин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Терешин Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1946

Дочь: Косова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Терешин Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1952

Дочь: Свитцова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Терешин Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешин Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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