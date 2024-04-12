Терешин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
22.09.1939
Дочь: Ивановская Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Терешина Анна
Рождение ребёнка
26.09.1941
Сын: Терешин Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Терешина Анна
Рождение ребёнка
22.09.1946
Дочь: Косова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Терешина Анна
Рождение ребёнка
14.11.1952
Дочь: Свитцова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Терешина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терешина Анна
Смерть
Неизвестно