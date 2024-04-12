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Терешин Николай Александрович

Место рождения

Девять Изб, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Терешин Александр Васильевич

Мать: Терешина Марфа Ивановна

Девять Изб, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1939

Дочь: Ивановская Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Терешина Анна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.09.1941

Сын: Терешин Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Терешина Анна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1946

Дочь: Косова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Терешина Анна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1952

Дочь: Свитцова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Терешина Анна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терешина Анна

Смерть
Неизвестно
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