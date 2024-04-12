Косова Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1946
Отец: Терешин Николай Александрович
Мать: Терешина Анна
Рождение ребёнка
03.04.1975
Сын: Косов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Косов Александр
Рождение ребёнка
25.01.1979
Отец ребёнка: Косов Александр
братья двойня с Григорием
Рождение ребёнка
25.01.1979
Сын: Косов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Косов Александр
братья двойня с Иваном
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косов Александр