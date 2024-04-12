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Косова Нина Николаевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

22.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1946

Отец: Терешин Николай Александрович

Мать: Терешина Анна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.1975

Сын: Косов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Косов Александр

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1979

Сын: Косов Иван Александрович

Отец ребёнка: Косов Александр

Вологда, город Вологда, Вологодская область
братья двойня с Григорием
Рождение ребёнка
25.01.1979

Сын: Косов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Косов Александр

Вологда, город Вологда, Вологодская область
братья двойня с Иваном
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косов Александр

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