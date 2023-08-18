Хвостов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостова (Клинк) Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: (Хвостова (Москвичова)) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостова (Торопеева) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: (Хвостова (Москвичова)) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хвостова) Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: (Хвостова (Москвичова)) Любовь