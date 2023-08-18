Хвостов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хвостов Иван Иванович

Мать: Галицина (Хвостова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова (Клинк) Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: (Хвостова (Москвичова)) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова (Торопеева) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: (Хвостова (Москвичова)) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хвостова) Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: (Хвостова (Москвичова)) Любовь

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