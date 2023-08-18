Галицина (Хвостова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галицина (Хвостова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Хвостов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Хвостов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Хвостов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Александр Иванович

Отец ребёнка: Хвостов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова (Полякова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Хвостов Иван Иванович

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