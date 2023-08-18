Галицина (Хвостова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Хвостов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хвостов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хвостов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостов Александр Иванович
Отец ребёнка: Хвостов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостова (Полякова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Хвостов Иван Иванович