(Хвостова (Москвичова)) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хвостова (Москвичова)) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова (Клинк) Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Хвостов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова (Торопеева) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Хвостов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хвостова) Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Хвостов Алексей Иванович

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