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Лукьянова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Еремей Михайловъ

Мать: Ефросинья

Рождение ребёнка
?.09.1805

Сын: Лукьяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Лукьяновъ Савва

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1807

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Лукьяновъ Савва

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Лукьяновъ Карпъ

Отец ребёнка: Лукьяновъ Савва

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяновъ Савва

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