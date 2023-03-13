Лукьянова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Еремей Михайловъ
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
?.09.1805
Сын: Лукьяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Лукьяновъ Савва
Рождение ребёнка
03.01.1807
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Лукьяновъ Савва
Рождение ребёнка
1809
Сын: Лукьяновъ Карпъ
Отец ребёнка: Лукьяновъ Савва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьяновъ Савва