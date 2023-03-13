Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Кириллъ Ивановъ
Мать: Марфа Минеева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ереминъ Сергей
Отец ребёнка: Еремей Михайловъ
деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Зайцева Мавра
Отец ребёнка: Еремей Михайловъ
Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Горшенина Авдотья
Отец ребёнка: Еремей Михайловъ
деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Лукьянова Авдотья
Отец ребёнка: Еремей Михайловъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Юскова Вера Ефимова
Отец ребёнка: Еремей Михайловъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремей Михайловъ
Смерть
1792