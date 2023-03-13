Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Кириллъ Ивановъ

Мать: Марфа Минеева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ереминъ Сергей

Отец ребёнка: Еремей Михайловъ

деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Зайцева Мавра

Отец ребёнка: Еремей Михайловъ

Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Горшенина Авдотья

Отец ребёнка: Еремей Михайловъ

деревни Окатовой
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Лукьянова Авдотья

Отец ребёнка: Еремей Михайловъ

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Юскова Вера Ефимова

Отец ребёнка: Еремей Михайловъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремей Михайловъ

Смерть
1792