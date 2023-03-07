Марфа Минеева
Место рождения
Дата рождения1726
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Иванъ Кирилловъ
Отец ребёнка: Кириллъ Ивановъ
Гольяниха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Кириллъ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллъ Ивановъ