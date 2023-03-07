Марфа Минеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Минеева

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Место рождения

Бухалкино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1726

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бухалкино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Иванъ Кирилловъ

Отец ребёнка: Кириллъ Ивановъ

Гольяниха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Кириллъ Ивановъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллъ Ивановъ

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