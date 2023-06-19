Некрасова (Шишкова) Пелагея Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Шишкова) Пелагея Стефанова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Шишков Стефан Егоров

Мать: Шишкова Екатерина Павлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1850

Муж: Некрасов Василий Максимович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1853

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1855

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1856

Сын: Некрасов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1858

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1860

Сын: Некрасов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1861

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1865

Сын: Некрасов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно