Некрасова (Шишкова) Пелагея Стефанова
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Шишков Стефан Егоров
Бракосочетание
06.11.1850
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович
Рождение ребёнка
11.10.1853
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович
Рождение ребёнка
01.04.1855
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович
Рождение ребёнка
12.10.1856
Сын: Некрасов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович
Рождение ребёнка
21.01.1858
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович
Рождение ребёнка
18.07.1860
Сын: Некрасов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович
Рождение ребёнка
10.11.1861
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович
Рождение ребёнка
05.06.1865
Отец ребёнка: Некрасов Василий Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно