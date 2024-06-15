Шишков Стефан Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Некрасова (Шишкова) Пелагея Стефанова
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Шишкова) Ольга Стефанова
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Шишкова) Мария Стефанова
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Павлова
Смерть
Неизвестно