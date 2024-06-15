Шишков Стефан Егоров 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишков Стефан Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкова Екатерина Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шишков Иван Стефанович

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Некрасова (Шишкова) Пелагея Стефанова

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Павлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Шишкова) Ольга Стефанова

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Павлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Шишкова) Мария Стефанова

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Павлова

Смерть
Неизвестно

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